«تقنيات الاستماع للأطفال ضحايا الإساءة» في ورشة عمل بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم بيت الطفل «كنف»، التابع لإدارة سلامة الطفل في الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان «تقنيات الاستماع الفعال إلى الأطفال ضحايا الإساءة باستخدام فنيات الأسلوب السقراطي في طرح الأسئلة» استهدفت 50 طبيباً وطبيبة، وأعضاء الكادر الإداري في «مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال» وذلك تأكيداً على دور القطاع الصحي كشريك استراتيجي في التعامل مع ضحايا الإساءة من الأطفال، ومساعدتهم بمهنية عالية وفق منهجية التواصل الفعال.

وتناولت الورشة التي قدمتها الدكتورة بنة يوسف بوزبون، مسؤول الصحة النفسية في «كنف»، عدة محاور، منها المبادئ والقواعد التوجيهية لتقديم الخدمات الصحية للأطفال ضحايا العنف والإساءة، والإرشاد والتوجيه، ومؤشرات تعرض الطفل للعنف أو الإساءة، ومهارات الاستماع الفعّال للطفل، مسلطةً الضوء على أهمية استخدام تقنيات الأسلوب السقراطي في طرح الأسئلة عند التعامل مع الأطفال.

ويقوم الأسلوب السقراطي في طرح الأسئلة، الذي ينسب للفيلسوف والمدرس اليوناني «سقراط»، على الحوار والتفاعل بين طرفين، بهدف تحفيز التفكير العميق واستكشاف المشاعر من خلال الإجابات المقدمة، وجاء اختيار «كنف» لهذا الأسلوب لما له من أثر كبير في حماية نفسية الطفل، وتعزيز ثقته بالأشخاص المعنيين بالوصول للحقيقة وتكريس حالة من الأمان والأريحية أثناء طرح الأسئلة.

وأكدت الورشة أهمية إعطاء الطفل الفرصة لقول ما يريده، والاستماع إليه وإدراك المشاعر المرتبطة بكلماته، مع ضرورة الانتباه إلى لغة الجسد وتعابير الوجه والإيماءات، ومراعاة الجلوس أو الوقوف على نفس مستوى الطفل والاقتراب منه لمسافة كافية لإظهار الاهتمام به، على أن لا تكون قريبة جداً إلى حد يُشعر الطفل بعدم الراحة.

وتطرقت الورشة إلى أهمية التحلي بالصبر والهدوء والتفاعل مع الطفل، وتركه يروي تفاصيل قصته بالسرعة والطريقة التي تناسبه، والانتظار حتى الانتهاء من كلامه، وتشجيعه على الاستمرار بالتحدث، وفي الوقت تجنب الضغط عليه أو استعجاله أو مقاطعته.

وتناولت الورشة المراحل الخمس لحماية الطفل، وهي الاستماع للطفل والشعور بألمه وعدم إصدار الأحكام عليه، والاستفسار عن احتياجاته ومخاوفه واهتماماته والاستجابة لها، وتفهم الطفل وتصديقه، وتعزيز أمنه وسلامته ومناقشة خطط حماية نفسه، وتوفير الدعم الكامل له من خلال مساعدته على الوصول إلى المعلومات والخدمات والدعم الاجتماعي.