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بلدية العين تخصص 17 حديقة للشواء

بلدية العين تخصص 17 حديقة للشواء
28 ديسمبر 2023 01:06

إيهاب الرفاعي (العين)

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خصصت بلدية مدينة العين 17 موقعاً للشواء في الحدائق العامة والمصغرة، وذلك للتسهيل على الزوار والجمهور للاستمتاع بأوقاتهم، وممارسة أعمال الشواء في المناطق المخصصة، مع الالتزام بكافة الإجراءات المطلوبة لأمن وسلامة الجميع، والتأكيد على أهمية وضرورة تحلي الجمهور والزوار بحسّ المسؤولية عند زيارة الحدائق، والالتزام بالتدابير الوقائية، حفاظاً على الصحة والسلامة العامة. وتحرص بلدية مدينة العين على تنفيذ حملات وزيارات تفتيشية على الحدائق للتصدي لأي ممارسات سلبية، مثل الشواء في غير الأماكن المخصصة، وكذلك الأعمال التي قد تؤدي إلى الإتلاف أو إلحاق الضرر بالنباتات وحشائش الحدائق، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والتصدي لأية ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بالمرافق العامة، بما يسهم في توفير أجواء مثالية للجماهير للاستمتاع مع المحافظة على الحدائق والمتنزهات.
وتم تقسيم المناطق التي تضم الحدائق المخصصة للشواء إلى 17 حديقة، وتشمل حديقة الهير، وحديقة الفقع العائلية وحديقة الشويب العائلية، وحديقة ناهل العائلية ومتنزه الهير الترفيهي وحديقة الفقع الجديدة، كما تضم حدائق وسط المدينة المخصصة للشواء كلاً من حديقة السليمي ومنتزه مبزرة الخضراء، وحديقة آثار هيلي، وحديقة الفوعة وحديقة مريجب.

 

العين
بلدية العين
الحدائق العامة
الشواء
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