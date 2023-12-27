27 موقعاً للشواء في حدائق أبوظبي والبر الرئيسي

هالة الخياط (أبوظبي)

حددت بلدية مدينة أبوظبي 27 موقعاً مخصصاً للشواء في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، مجهزة ومزودة بأماكن مخصصة للشواء، وذلك لتوفير أفضل الخدمات لرواد هذه الحدائق، والاستمتاع بالخدمات بما يتناسب مع معايير الحفاظ على المظهر العام والبيئة.

وتحرص بلدية مدينة أبوظبي على توعية مرتادي الحدائق، وشرح الأضرار التي تلحقها ممارسات الشواء في الأماكن غير المخصصة لذلك، وتدعوهم باستمرار إلى أهمية الالتزام باشتراطات ارتياد الحدائق، وخصوصاً استخدام الأماكن المخصصة للشواء، وذلك بهدف المحافظة على الغطاء النباتي في الحدائق وحماية البيئة والمظهر العام، ولا تلجأ البلدية إلى المخالفة كخيار أول، بل تحرص على استنفاد جميع مراحل التنويه والإنذار، وبالطبع التوعية أولاً، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، وإشراكهم في الحفاظ على المرافق الترفيهية بأجمل صورة، ولكن في حال اضطرت البلدية لتوجيه مخالفة مالية، فإن مخالفة الشواء في الأماكن غير المخصصة لذلك، حسب ما تنص عليه التشريعات والقوانين والتي تبلغ 1000 درهم.

وأفادت البلدية بأنها وجهت خلال العام الماضي 400 إنذار، وحررت 14 مخالفة.

وتشمل الحدائق المسموح فيها بالشواء داخل جزيرة أبوظبي، وعددها 13 حديقة مزودة بمواقع عديدة مخصصة للشواء، كلاً من حديقة العائلة (أ)، حديقة العائلة (ب)، حديقة النوفل، حديقة البوم، الحديقة الرسمية، حديقة التراث، منتزه رقم 1، منتزه رقم 2، منتزه رقم 4، منتزه رقم 5، حديقة الدلافين، حديقة المطار، وحديقة الزعفرانة.

فيما الحدائق المسوح فيها الشواء في البر الرئيسي، وعددها 14 حديقة، تتمثل في حديقة الفن، حديقة الجوري، حديقة الأرجوان، حديقة ربدان، منتزه الشريعة، حديقة ساحة الرحبة، منتزه الوثبة، حديقة الختم، حديقة البارجيل، حديقة الكادي، حديقة البيرق، حديقة الفانوس، حديقة العدلة، وحديقة ساحة الشامخة.

وأوضحت البلدية أن هذه الحدائق يسمح بالشواء فيها فقط في المناطق المخصصة للشواء (المشاوي الحجرية والإسمنتية المبنية كأماكن للشواء)، وليس في سائر أرجاء الحديقة.

تعاون

دعت البلدية الجمهور إلى التعاون معها، والالتزام بكل التوجيهات والإرشادات في مختلف الحدائق، لما له من جانب إيجابي يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري للعاصمة بشكل يتوافق مع المعايير العالمية. ويكثف مفتشو البلدية جولاتهم الميدانية، خصوصاً في أوقات العطل الرسمية بهدف توعية الجمهور حول الممارسات السلبية الضارة بالبيئة والمجتمع بشكل عام، وحثهم على المساهمة في حماية الحدائق والمسطحات الخضراء ولتجنيبهم المخالفات المترتبة على ذلك.

ويحق لمفتشي البلدية تطبيق المخالفات التي تشمل نار الشواء والشيشة، وتحطيم أو تشويه ممتلكات الحديقة أو إزالة النباتات، والسير بالمركبات على الحشائش، أو ممارسة أي نشاطات قد تؤدي لإعاقة مستخدمي الحدائق.