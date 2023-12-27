«الآيزو» لـ«بيت الخير» في الحوكمة المؤسسية

دبي (الاتحاد)

توّجت «بيت الخير»، مسيرة الجودة مع نهاية عام 2023 بحصولها على شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية وفق المواصفة (37000:2021) لتعزز مكانتها الرائدة في العمل الخيري، بعد فوزها الأخير بجائزة «المؤسسة الخيرية الرائدة» متصدرة المركز الأول، ضمن الفئات المؤسسية المشاركة في مسابقة التميز الداخلي التي نظمتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

وتعكس شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية سلامة الأطر الإدارية والقانونية التي تنظم سير العمل في الجمعية، وفقاً لمتطلبات الحوكمة، والتزام الجمعية بالضوابط والمعايير والقواعد التي تحقق الانضباط المؤسسي مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة بالشأن الخيري والعمليات الخيرية.

وتشمل «الآيزو» للحوكمة كافة القواعد والنظم والسياسات والإجراءات التي تحقق أفضل حماية للجمعية وللأطراف المعنية، وتحقق التوازن بين مصالح الجمعية والعاملين فيها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها، حيث استوفت «بيت الخير» كل المتطلبات والشروط التي تجعلها تستحق هذه الشهادة المهمة بجدارة.

وكانت الجمعية قد بدأت مسيرة «الآيزو» لأول مرة عام 2003 منفردة بين الجمعيات الخيرية داخل الدولة، وتم تجديدها 7 مرات حتى عام 2024.