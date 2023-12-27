وفد «الشارقة الخيرية» يتفقد مشاريع متبرعي الجمعية في طاجيكستان

الشارقة (الاتحاد)

عززت جمعية الشارقة الخيرية أعمالها الإنسانية في جمهورية طاجيكستان، بافتتاح عدد من المشاريع الجديدة لتضاف إلى المشاريع التي سبق تنفيذها منذ 2015، وقام وفد إعلامي من الجمعية ممثلاً في محمد بن نصار مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، وعبدالرحمن محمد رئيس القسم، وممثلاً عن هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بزيارة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت تفقد المشاريع القائمة للاطمئنان على سير العمل بها، على هامش إطلاق حملة شتاء دافئ في عدد من القرى والمناطق النائية في طاجيكستان.

وقال محمد بن نصار: تنفيذاً لما ورد بالخطة السنوية، ووفقاً للتقارير والدراسات التي تم إجراؤها في المناطق الأكثر احتياجاً لتحديد المشاريع التي تفتقر لها وتفي باحتياجات سكانها، فقد تم إجراء زيارة ميدانية إلى جمهورية طاجيكستان، وهي إحدى البلدان المشمولة بحملة شتاء دافئ، حيث قمنا خلال الزيارة بتوزيع مخصصات الحملة التي تضمنت الأغطية الثقيلة والملابس وكسوة الشتاء والفحم والوقود والحطب لنحو 400 أسرة مستفيدة.

وأضاف، أن الزيارة تضمنت افتتاح مدرسة متبرعي الريح المرسلة بقرية فتح آباد على مساحة 3165م2 والتي تتكون من 8 فصول دراسية ومكاتب إدارية، وتم تأثيثها بكافة الأجهزة التعليمية اللازمة للطلبة الدراسين، بتكلفة إجمالية تبلغ 700 ألف درهم، كما تم افتتاح بئر الخير الارتوازية ليستفيد منها نحو 210 أسر من سكان منطقة حصار والمناطق المجاورة، كما وتم تفقد عدد من مشاريع الآبار والأسر المنتجة التي تم تنفيذها في وقت سابق، وتم الاطمئنان على سير العمل بها، والتقى الوفد ببعض المستفيدين من المشاريع الإنتاجية. وأكد ابن نصار أنه تم ختام الزيارة بتفقد عدد من المناطق النائية التي لم يسبق العمل بها من قبل للتعرف على احتياجات سكانها ومن ثم القيام على تنفيذ تلك المشاريع، خلال الفترة المقبلة.