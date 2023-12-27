بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.. «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز الوعي بنظم ترصد الأمراض غير السارية

دبي (وام)

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل لتعزيز نظم ترصد الأمراض غير السارية، من خلال تعزيز الفهم المشترك لمفاهيم مراقبة الأمراض غير السارية وعملية تطوير آليات شاملة للإبلاغ عن الأمراض غير السارية وعوامل الخطر ذات الصلة، بما يخدم الخطط والسياسات الاستراتيجية الوطنية، واستحداث إطار وطني شامل لرصد الأمراض غير السارية في الإمارات.

واستهدفت الورشة التي أُقيمت في دبي على مدى ثلاثة أيام، مديري برامج الأمراض غير السارية، والمهنيين الصحيين من مختلف الجهات الصحية في الدولة، لمناقشة مؤشرات الأمراض غير السارية، ومؤشرات الكشف المبكر عن المعرضين للمرض وتقييم التقدم المحرز في مكافحتها والوقاية منها، وتصنيف هذه المؤشرات إلى أساسية وموسعة، وتبادل الأفكار حول كيفية المضي قدماً في تطوير الإطار الوطني لرصد الأمراض غير السارية في دولة الإمارات.

حضر الورشة، الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية في الوزارة، والدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في الوزارة وممثلون عن الجهات الصحية في الدولة.

وشهدت الورشة تدريب المشاركين على آلية تحليل المؤشرات الوطنية الخاصة بالأمراض غير السارية وعوامل الخطر المرتبطة بها، مثل نقص النشاط البدني والأنظمة الغذائية غير الصحية وتعاطي التبغ، وما ينتج عن ذلك من الإصابة بفرط الوزن والسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك على مستويات مختلفة من الرعاية الصحية، مع التركيز على جميع مستويات نظم المعلومات الصحية في الدولة.