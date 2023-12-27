«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» تطلق نماذج لغوية مفتوحة المصدر

أبوظبي (الاتحاد)

شهد عام 2023 تأثيراً إيجابياً للذكاء الاصطناعي التوليدي في القطاع الصناعي، وقد أدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي دوراً محورياً كجزءٍ من مجتمع الأبحاث العالمي. وفي الكلمة التي ألقاها هذا الشهر في حرم الجامعة في مدينة مصدر، سلط البروفيسور إريك زينغ، رئيس الجامعة والبروفيسور الجامعي، الضوء على النجاح الذي حققته الجامعة في تعزيز التنوع في صفوف أعضاء هيئتها التدريسية ومجتمع خريجيها في عام 2023، كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته في بناء القدرات الصناعية من خلال العمل على مشاريع تطبيقية كبرى بالتعاون مع شركاء رائدين عالمياً.

وشملت المشاريع تطوير نماذج لغوية كبيرة متقدمة وابتكار بنى تحتية خاصة بالبرمجيات، مثل تطوير «جيس»، وهو النموذج اللغوي الكبير العربي الأكثر تقدماً بالشراكة مع شركة «سيريبراس سيستمز»، وشركة «كور 42» التي يقع مقرها في أبوظبي والتابعة لمجموعة «جي 42».

وعملت مجموعة من الباحثين من جامعة كاليفورنيا سان دييغو، وجامعة كاليفورنيا بيركلي، وجامعة كارنيغي ميلون، وجامعة ستانفورد، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي على تطوير نموذج لغوي كبير مستدام يحمل اسم «فيكونا» تم إطلاقه خلال العام. وكشفت الجامعة أخيراً عن «جيس للمناخ» في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي عُقد في دبي، وهو أول نموذج لغوي كبير ثنائي اللغة مخصص للمناخ في العالم، وقد تم تطويره أيضاً بالتعاون مع شركة «كور 42». كما تعاونت الجامعة مع شركتيّ «بيتووم» و«سيريبراس سيستمز» لإطلاق منصة للنماذج اللغوية مفتوحة المصدر (LLM360) بهدف تعزيز الشفافية والثقة والتعاون البحثي.

واحتفاءً بإنجازات الجامعة، قال البروفيسور إريك زينغ: «لقد طورت الجامعة عدداً كبيراً من الأصول الفكرية، وهي تستضيف مجموعة رائعة من المواهب، ما أتاح لنا تأدية دور رئيسي في البحث والتطوير ضمن مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونواصل عملنا نحو تدريب الجيل القادم من الخبراء في الذكاء الاصطناعي الذين سيساهمون في رفع مستوى المعرفة والتميّز في هذا المجال الحيوي من أجل مستقبل أفضل للبشرية. نفخر بالإنجازات المؤثرة التي حققناها خلال أربعة أعوام فقط من العمل، ونتطلع لتحقيق المزيد في الأعوام المقبلة».

ومع إطلاق معهد النماذج التأسيسية إلى جانب مركز «الميتافيرس»، عززت الجامعة مكانتها في طليعة تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي. وباعتبارها واحدة من المؤسسات المعدودة حول العالم التي يمكنها تقديم مثل هذه التطبيقات المبتكرة والرائدة، تلتزم الجامعة بتعزيز الأبحاث الشفافة ومفتوحة المصدر من أجل دفع عجلة التقدم. لذلك، تعتبر الجامعة هي المؤسسة الإماراتية الوحيدة التي أصبحت عضواً مؤسِّساً في تحالف الذكاء الاصطناعي، وهو تحالف يضم أكثر من 50 شركة ومؤسسة بحثية.

وبما أن الصحة تشكل إحدى ركائزها البحثية الرئيسية الثلاث، فقد برزت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي كقوة مهمة في مجال الرعاية الصحية الرقمية، إذ عقدت شراكات مع بعض الشركات الناشئة الأكثر نشاطاً وابتكاراً في العالم ضمن الملكية الفكرية المشتركة، كما وقّعت خلال هذا العام اتفاقيات مع مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وشركة «بيور هيلث»، وشركة «كيورس إيه آي»، وشركة «إنفنت برين تكنولوجي»، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

ونتيجة لتركيزها على الأبحاث ونجاحها في جذب بعض ألمع العقول في العالم، ارتقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، التي أُدرجت ضمن تصنيفات المؤسسة التي تُعنى بعلم الحاسوب CSRankings في العام 2022، إلى المرتبة 18 عالمياً في تخصصات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وتعلّم الآلة ومعالجة اللغات الطبيعة، وفقاً لتصنيفات 2023.

كما ارتفع عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة إلى 64 عضواً في عام 2023، مع الإشارة إلى أن أكثر من نصف هؤلاء الأعضاء انضموا إليها بعد أن عملوا في أفضل مئة مؤسسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي حول العالم. وقد نظمت الجامعة أول حفلتَي تخرّج لطلابها في يناير (دفعة العام 2022) ويونيو (دفعة العام 2023)، حيث تخرّج 111 طالباً ونالوا شهادات الماجستير في علوم الحاسوب أو تعلّم الآلة أو معالجة اللغات الطبيعية. وقد بقي 86% من الخريجين في المنظومة المحلية للذكاء الاصطناعي، ما يعكس مهمة الجامعة المتمثلة في تطوير المواهب وتدريبها والاحتفاظ بها لتعزيز اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

أما عدد طلاب الجامعة، فقد ارتفع إلى 276 طالباً من أكثر من 40 جنسية، غالبيتهم من مؤسسات جامعية عالمية رائدة.