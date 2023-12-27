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رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يلتقي عضو اللجنة الدائمة لمنطقة شينجيانغ الصيني

رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يلتقي عضو اللجنة الدائمة لمنطقة شينجيانغ الصيني
28 ديسمبر 2023 01:01

التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، وفدا صينيا برئاسة إيلزات أحمد جان عضو اللجنة الدائمة للجنة منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم للحزب الشيوعي الصيني، وذلك بمقر المجلس في العاصمة أبوظبي.

وبحث الطرفان، خلال اللقاء، تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومناقشة القضايا التي تهم المجتمعات المسلمة، فضلاً عن مكافحة خطاب الكراهية والتطرف، والتأكيد على نشر قيم احترام دولة القانون والمواطنة والاندماج، وكذلك مفاهيم التعددية الدينية والعرقية والثقافية، بما يحقق التعاون والتكافل لما فيه مصلحة الأوطان في العالم أجمع.

كما تطرقت المباحثات، إلى سبل صياغة برامج علمية وأكاديمية واقتصادية وتأهيلية لمواجهة فكر التطرف وخطاب الكراهية، وبما ينسجم مع ظروف أبناء المجتمعات المسلمة في الدول التي يعيشون فيها، والسعي لتعزيز دور المسلمين الإيجابي في مختلف بقاع العالم.

المصدر: وام
د. علي راشد النعيمي
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