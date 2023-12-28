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علوم الدار

دفعة خامسة من المتطوعين الطبيين تنضم للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة

دفعة خامسة من المتطوعين الطبيين تنضم للمستشفى الميداني الإماراتي في غزة
28 ديسمبر 2023 08:43

انضمت دفعة جديدة من المتطوعين الطبيين إلى زملائهم في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة.

وأعلنت عملية "الفارس الشهم 3" أن متطوعي الدفعة الخامسة الذين يبلغ عددهم 8 من تخصصات طبية مختلفة، وصلوا إلى قطاع غزة، ليصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى "43" متطوعا متخصصين في طبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة بالإضافة إلى الممرضين والفنيين المتخصصين في تشغيل الأجهزة الطبية.

واستقبل المستشفى حتى اليوم أكثر من 757 حالة تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها وتحويل الحالات التي تحتاج إلى المزيد من العناية إلى العيادات المتخصصة التي تم تجهيزها في المستشفى.

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وأجرى المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه حتى الآن أكثر من 141 عملية جراحية كبرى، فضلا عن تعامله يوميا مع عشرات الحالات تستدعي التدخل السريع لإنقاذ الحياة.

وتم تجهيز المستشفى بغرف عمليات مؤهلة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان، والعظام، والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، إلى جانب الخدمات الطبية المساندة ومنها الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة والمختبر.

 

المصدر: وام
المستشفى الميداني الاماراتي
الإمارات
غزة
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