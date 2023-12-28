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شرطة رأس الخيمة تستعرض خطط تأمين الاحتفالات بحلول السنة الميلادية الجديدة

شعار شرطة رأس الخيمة
28 ديسمبر 2023 10:28

ترأس العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور كبار ضباط الشرطة، الاجتماع التنسيقي لرفع الجاهزية والاستعداد لتأمين فعاليات الاحتفال بحلول السنة الميلادية الجديدة 2024، المُقامة في جزيرة "المرجان" السياحية بإمارة رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات المعنية في الإمارة.
 

واستعرض الاجتماع، الخطط المشتركة مع مختلف الجهات المشاركة لتأمين احتفالات حلول السنة الميلادية الجديدة 2024، والتي من المتوقع أن تشهد حضوراً كبيراً من قبل الزوار وأفراد المجتمع، للاستمتاع بعروض الألعاب النارية التي اعتادت الإمارة من خلالها أن تسجّل الأرقام القياسية العالمية في موسوعة "جينيس" وذلك لدى إطلاقها على الواجهة المائية لجزيرة المرجان برأس الخيمة.

وتم وضع خطة أمنية مشتركة وموحدة بين الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه تتضمن تخصيص أكثر من 25 ألف موقف للجمهور ترقباً للحضور الجماهيري الكبير المتوقع.

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وقال العميد جمال الطير: "وضعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، خطّة أمنية متكاملة للخروج بشكل ناجح ومثالي لفعاليات الاحتفال، حيث سيتم الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة لحماية الأفراد والممتلكات من خلال تطبيق منظومة "المراقبة الذكية" المنبثقة من مشروع "المدينة الآمنة" لمراقبة الطرق وأماكن الفعاليات ونقاط تجمع الجماهير، مع تسخير كافة الجهود لتنظيم وتأمين حركة التنقل ومواقع الفعاليات وعروض الألعاب النارية، وتقديم الإرشادات للزوّار والدعم اللوجستي اللازم لهم، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية".
 

وأضاف: "ستعمل الدوريات الشرطية الأمنية والمرورية والسياحية ذات الحضور الكثيف في كافة مواقع الاحتفالات، والواجهة البحرية لإمارة رأس الخيمة، على تأمين الاحتفالات سعياً لإسعاد أفراد المجتمع، ودعم جودة الحياة الأمنية في رأس الخيمة، وتطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاحتفال برأس السنة
جزيرة المرجان
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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