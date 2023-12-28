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أبوظبي للدفاع المدني تُفعل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء

تفعيل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء في أنحاء متفرقة من إمارة أبوظبي
28 ديسمبر 2023 12:16

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تفعيل 37 نقطة جديدة للإنقاذ والإطفاء في أنحاء متفرقة في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز زمن الاستجابة وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة لتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع في الإمارة.

وتتوزع نقاط الإنقاذ والإطفاء الجديدة في مختلف مناطق إمارة أبوظبي بين 16 موقعاً في مدينة أبوظبي، و14 في العين، و7 في منطقة الظفرة.

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وقال العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني بالإنابة: «تشكِّل هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتحديث منظومة الطوارئ في الإمارة وتطويرها، وهي تشمل أيضاً تدريب الكوادر البشرية وتطوير البرامج والإجراءات العملية. لتوفير أعلى مستويات الحماية للمجتمع، وتعزيز قدرات هيئة أبوظبي للدفاع المدني على التعامل مع المواقف الطارئة بكفاءة وفاعلية عالية».

وقال العقيد سالم خليفة المنصوري، مدير إدارة الإنقاذ والإطفاء المناطق الخارجية، ومدير مشروع نقاط دوريات برق: «زودت هذه النقاط الاستراتيجية بتقنيات متقدمة ومعدات متطورة لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة والفعالية ما يضمن استجابة سريعة وفعّالة في حالات الطوارئ، ويسهم في تقديم الخدمات بمستوى عالٍ من الاحترافية والدقة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فرق الإنقاذ
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
إمارة أبوظبي
فرق الإطفاء
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