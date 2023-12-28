جواهر القاسمي تصدر قراراً بإنشاء المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتعيين مديرة للمكتب

أصدرت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، قراراً بشأن إنشاء المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة وتعيين أسماء محمد حسوني مديرة للمكتب.

ويأتي هذا القرار تنظيماً لآلية العمل الإعلامي الداعم لأنشطة إدارات المجلس الأعلى؛ لضمان تطبيق أفضل الممارسات الإعلامية على المستوى المحلي والعالمي في ظهورها الإعلامي الذي يمثل حلقة الوصل بين تلك الإدارات والأسرة في الشارقة.

وتعتبر أسماء حسوني إحدى أهم الطاقات الشبابية الإماراتية في المجال الإعلامي، فهي خريجة ماجستير الآداب في الاتصال من جامعة الشارقة وتعمل حالياً على رسالة الدكتوراه في آداب الاتصال من الجامعة نفسها، وشغلت منصب نائب مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين والتي عملت فيها لمدة تتجاوز عشرة أعوام أسست فيها إدارة الاتصال المؤسسي بكافة نشاطاته وهي أيضاً مذيعة أخبار لدى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون منذ عام 2017.

ويُعتبر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة منظومة متكاملة تُعنى بالتخطيط الاستراتيجي الإعلامي لأنشطة ومبادرات إدارات المجلس لتحقيق أهداف استراتيجية أهمها بناء منظومة إعلامية استراتيجية ومؤثرة بالإضافة إلى بناء علاقات وشراكات محلية وعالمية فعالة مع وسائل الإعلام الداعمة لكيان الأسرة وبناء عليه ستقوم مديرة المكتب الإعلامي برسم السياسات الإعلامية والخطط الاستراتيجية التي تضمن تطوراً مستداماً لعمليات الاتصال والإعلام وتسليط الضوء على جهود إدارات المجلس إقليميا وعالميا بالإضافة إلى بناء فريق إعلامي متكامل يحمل كفاءات تخصصية في مجال الإعلام الأسري.