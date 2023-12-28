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تعرف إلى مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي

تعرف إلى مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي
28 ديسمبر 2023 15:07

تقام عروض الألعاب النارية في مواقع ومعالم متعددة في إمارة أبوظبي؛ لاستقطاب الزوَّار من مختلف أنحاء الدولة للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2024 .

وتنظم عروض الألعاب النارية في مدينة أبوظبي: بكورنيش أبوظبي وجزيرة المارية، الغاليريا، واجهة ياس باي البحرية، ومهرجان الشيخ زايد ،وجزيرة الحديريات.

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وفي منطقة الظفرة في الحديقة العامة، مدينة زايد، غياثي، خلف مركز تم، المرفأ، شاطئ المغيرة، ومهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024 ). وفي العين باستاد هزاع بن زايد.

  • تعرف إلى مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي
  • وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي في منصة إكس.

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الألعاب النارية
رأس السنة الميلادية
إمارة أبوظبي
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