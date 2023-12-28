تعرف إلى مواقع عروض الألعاب النارية في إمارة أبوظبي

تقام عروض الألعاب النارية في مواقع ومعالم متعددة في إمارة أبوظبي؛ لاستقطاب الزوَّار من مختلف أنحاء الدولة للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2024 .

وتنظم عروض الألعاب النارية في مدينة أبوظبي: بكورنيش أبوظبي وجزيرة المارية، الغاليريا، واجهة ياس باي البحرية، ومهرجان الشيخ زايد ،وجزيرة الحديريات.

وفي منطقة الظفرة في الحديقة العامة، مدينة زايد، غياثي، خلف مركز تم، المرفأ، شاطئ المغيرة، ومهرجان ليوا الدولي (تل مرعب 2024 ). وفي العين باستاد هزاع بن زايد.



وفق الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي في منصة إكس.