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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
28 ديسمبر 2023 18:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.
حركة الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س. 
الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والمد الثاني عند الساعة 04:29 والجزر الأول عند الساعة 21:14 والجزر الثاني عند الساعة 08:15.
في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 10:10 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 06:00.

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المصدر: وام
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