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علوم الدار

"الإمارات للفلك": دخول "أربعين المريعي" شديدة البرودة

شعار جمعية الإمارات للفلك
28 ديسمبر 2023 20:36

كشفت جمعية الإمارات للفلك أن فصل الشتاء في التقويم التراثي لأهل الخليج العربي ينقسم إلى فترتين رئيستين "أربعين المريعي" و"أربعين العقربي" كل منها 40 يوما وبين الفترتين هناك عشرة أيام تسمى "أيام الحسوم" لا تستقر على برد أو دفء وتختلف أجواؤها.
وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك إن "أربعين المريعي" تمتد لأربعين يوما وبدأت، اليوم الخميس، وتنتهي في 5 فبراير المقبل وتتميز بالبرودة الشديدة وتساقط المطر وتنخفض فيها الحرارة لأدنى مستوى لها وتوصف بشدة البرد وتوغله باطن الأرض وداخل البيوت ويتشكل الصقيع صباحا ويبلغ البرد أشده وتقل الأسماك في المياه الضحلة بحثاً عن الدفء في الأعماق.
وأضاف الجروان أن "أربعين العقربي" تمتد أيضا أربعين يوما وتبدأ في 6 فبراير المقبل وتنتهي في 17 مارس المقبل تتميز بغزارة الأمطار وشموليتها أي أن مطرها يكون أعم ويشمل مناطق واسعة ويقال "العقربي تسقي بر وبحر"، كما تتميز بنشاط رياحها وتقلبها بين شمال "شمالية غربية" و" شمالية شرقية" و"جنوبية غربية".
ولفت رئيس جمعية الإمارات للفلك  إلى أن من المصطلحات التراثية المرتبطة بالبرد والشتاء منبثقة من اللغة العربية الفصحى ولسان العرب، مضيفا أن "السبرة" و"‎الصردة" تصف البرودة وتعنيان شِدَّة برد الشتاء.

 

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المصدر: وام
جمعية الإمارات للفلك
البرد
أربعين المريعي
أربعين العقربي
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