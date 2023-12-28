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علوم الدار

توزيع مساعدات إماراتية على أكثر من 13 ألفاً في غزة

توزيع مساعدات إماراتية على أكثر من 13 ألفاً في غزة
28 ديسمبر 2023 21:25

واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة استفاد منها 13 ألفاً و811 شخصاً وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.
تضمنت المساعدات، توزيع 2454 طرداً غذائياً على النازحين في عدة مواقع مختلفة في القطاع إلى جانب تركيب 127 خيمة، وتوزيع 171 بطانية، طردين يحتويان على مستلزمات نسائية، وطرداً آخر للأطفال، فضلاً عن "605" أكياس نوم.

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وتوزعت الطرود الغذائية بواقع 750 طرداً على النازحين في مواصي خانيونس، و345 طرداً بمدينة النصيرات في المحافظة الوسطى، و337 طرداً على سكان منطقة النمساوي غرب خانيونس، و280 طرداً على نازحي الشمال بمحافظة خانيونس، و180 طرداً على النازحين الجدد بالمحافظة الوسطى، و180 طرداً في منطقة إيواء بجوار حي الزعاربة، و160 طرداً على النازحين في حي تل السلطان غرب رفح، و152 طرداً على النازحين شرق معبر رفح، و70 طرداً على النازحين بمنطقة الحشاشين.
كانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

المصدر: وام
مساعدات إماراتية
قطاع غزة
غزة
الفارس الشهم 3
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