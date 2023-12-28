الجمعة 29 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن الوضع في الضفة الغربية

قاعة اجتماعات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة
28 ديسمبر 2023 22:05

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم غدٍ الجمعة، بشأن الوضع في الضفة الغربية.
وكتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في حسابها الرسمي على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، «دعت دولة الإمارات إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن يوم غدٍ الجمعة، بشأن الوضع المتصاعد سريعاً في الضفة الغربية، وتأثيره على حل الدولتين».
وأضافت البعثة، في تدوينتها «إن عنف المستوطنين المتطرفين، والتقارير التي تتناول الغارات الإسرائيلية، يعرضان الأفق السياسي بين فلسطين وإسرائيل لخطر شديد».

أخبار ذات صلة
مجلس الأمن يعتمد قراراً صاغته الإمارات واليابان بشأن أفغانستان
شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة الدراجات الهوائية

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
الضفة الغربية المحتلة
آخر الأخبار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
حمدان بن زايد: تعازينا في وفاة خلفان مطر الرميثي
اليوم 22:21
جندي أوكراني يحمل صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات
الأخبار العالمية
بايدن يوجه نداءً للكونغرس بشأن أوكرانيا
اليوم 22:07
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى خلفان مطر الرميثي
اليوم 21:51
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
الرياضة
إيطاليا تُلغي امتياز الإعفاءات الضريبية للاعبين الأجانب
اليوم 21:09
جلسة مجلس الأمن بشأن أفغانستان
علوم الدار
مجلس الأمن يعتمد قراراً صاغته الإمارات واليابان بشأن أفغانستان
اليوم 20:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©