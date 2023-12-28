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علوم الدار

النائب العام بدبي يبحث مع «الداخلية» منظومة التميز

عصام الحميدان والحضور خلال اللقاء(من المصدر)
29 ديسمبر 2023 02:42

دبي(الاتحاد)

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استقبل المستشار عصام عيسى الحميدان - النائب العام لإمارة دبي، وفداً من وزارة الداخلية بهدف استعراض منظومة التميز، فضلاً عن التقييم الذاتي بشأن جرائم غسل الأموال. ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام النيابة العامة بدورها فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية، تماشياً مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتأكيداً على تعاونها مع الجهات المحلية والاتحادية كافة، بما يسهم في تعزيز فعالية جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال.
واستعرض الوفد الذي ترأسه العميد عبد العزيز عبدلله الأحمد نائب مدير عام الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال، ممارسات وزارة الداخلية في التصدي لجرائم غسل الأموال، والتحديات المتعلقة بها، وتعزيز آليات وتقنيات الرصد لتتبع القائمين على الممارسات المالية المشبوهة، وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية كافة.

النائب العام
الجرائم المالية
دبي
غسل الأموال
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