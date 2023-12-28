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علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك في مهرجان شتاء الظفرة

فرقة موسيقى شرطة أبوظبي «الوترية» تقدم معزوفات وطنية وتراثية (من المصدر)
29 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي(الاتحاد)

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شاركت شرطة أبوظبي في تأمين فعاليات مهرجان شتاء الظفرة، لتعزيز السلامة للجمهور بتقديم العديد من الخدمات أبرزها تسهيل إجراءات دخول وخروج الزوار للمهرجان، وإرشاد الجمهور وتعريفهم بالخدمات الشرطية والأمنية.
وأكد العقيد محمد شطيط الخييلي، مدير مركز شرطة مدينة غياثي، اهتمام شرطة أبوظبي بتطبيق أولوياتها الاستراتيجية التي تهدف إلى استدامة الأمن والأمان وإسعاد المجتمع والمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
ولفت إلى أن شرطة أبوظبي عرفت زوار المهرجان بأهداف حملتها تحت شعار «شتاؤنا آمن وممتع»، وتوعيتهم بالابتعاد عن السلوكيات التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، وحث أولياء الأمور على مضاعفة الرقابة على الأبناء، خلال فترة الإجازة الشتوية وعدم الانشغال عنهم وحمايتهم من المخاطر الإلكترونية، مثل الابتزاز والتنمر والإساءة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشاركت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي «الوترية» التابعة لإدارة المراسم والعلاقات العامة بالمهرجان من خلال تقديم مقاطع ومعزوفات وطنية وتراثية على مسرح الفعالية الرئيسي وسط إعجاب الحضور من الأسر والعائلات.

شرطة أبوظبي
الظفرة
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