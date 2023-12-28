شرطة دبي تدعو سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الضباب

دبي(الاتحاد)

دعت القيادة العامة لشرطة دبي، السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتخفيض السرعات أثناء القيادة في الضباب، خاصة مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي، والتزامهم بارتداء «السترة العاكسة»، وبالقواعد والإرشادات المرورية الواجب اتباعها، مشيرة إلى أن الضباب الكثيف يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية على الطرق، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث سير بين العشرات من المركبات مُخلفة وراءها خسائر بشرية ومادية، في حال لم يلتزم السائقون بالنصائح والإرشادات التي تطلقها الجهات المعنية في الدولة.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إنه يتوجب على السائق التأكد من حالة الطقس، خاصة في هذه الأشهر من السنة التي يتشكل فيها الضباب، وذلك من خلال الاطلاع على وسائل الإعلام المُعتمدة والجهات المختصة في الدولة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة.

وشدد اللواء سيف المزروعي، على خطورة حوادث الضباب لما تسببه من وفيات وإصابات وخسائر مادية، حيث تكون في مجملها حوادث اصطدام بسبب عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات، وعدم الالتزام بخفض السرعات أو حتى التوقف إلى جانب الطريق عند انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة في الضباب، والتي تتمثل في خفض السرعة، وترك مسافة كافية بين المركبات، وكذلك استخدام جميع المركبات للأنوار في ساعات الصباح الباكر، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وعدم تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام الأضواء العالية التي تعيق الرؤية للسائقين الآخرين، وعدم استخدام الإشارات الأربع أثناء القيادة، بالإضافة إلى عدم الانشغال بغير الطريق، وتجنب الوقوف وسط الطريق في حال التعرض لحادث بسيط، وكذلك الخروج إلى العمل بوقت كافٍ تفادياً للتوتر الذي يصيب السائقين في حالة التأخير أو وجود الازدحامات المرورية.

السترة العاكسة كما شدد على ضرورة التزام قائدي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات، بالإضافة إلى شروط ووسائل السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذا النوع من الدراجات والسكوتر، والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة. ولفت مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي إلى أن الدوريات المرورية ستكثف من وجودها خلال هذه الأوقات في الشوارع الخارجية لتنبيه السائقين والإشراف على تحويل حركة الشاحنات إلى الاستراحات المخصصة لها، ومنعها من السير خلال أوقات الضباب لتلافي المخاطر التي قد تسببها نتيجة القيادة ببطء.

2841 مكالمة طارئة

تلقـت إدارة مركـز القيـادة والسـيطرة فـي الإدارة العامـة للعمليـات فـي شرطـة دبـي، 2841 مكالمة على رقم الطوارئ 999 خلال ساعات الضباب الصباحية الأولى أمس الخميس، من الساعة 5 فجراً وحتى 10 صباحاً، كما استجابت غرفة العمليات إلى 51 حادثاً مرورياً خلال الفترة ذاتها عبر انتقال الدوريات الأمنية إلى مواقع الحوادث المرورية.

وحث العقيد محمد المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، كافة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر خلال الضباب ومختلف التقلبات الجوية الأخرى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية.