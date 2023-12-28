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رأس الخيمة تطلق برنامج «ممارس ذكاء اصطناعي معتمد»

رأس الخيمة تطلق برنامج «ممارس ذكاء اصطناعي معتمد»
29 ديسمبر 2023 02:42

رأس الخيمة (الاتحاد)

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وقعت دائرة الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، أمس، اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك لإطلاق برنامج «ممارس ذكاء اصطناعي معتمد (CAIP)»، في خطوة تعكس التزام حكومة إمارة رأس الخيمة بتعزيز التعليم وتطوير الكوادر الوطنية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الإمارة واستراتيجيتها وخططها المستقبلية الرامية إلى بناء غدٍ أفضل وأكثر استدامة لجميع أفراد المجتمع.
ويهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC) إلى تعزيز وتطوير قدرات الشباب الإماراتيين الخريجين والباحثين عن عمل، من خلال تقديم برامج تدريب وتطوير مهني متميزة في مجالات عدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات، لتمكينهم من مواكبة التحولات الرقمية الحديثة.
ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الحصول على شهادة من جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، التي يتم تصنيفها كإحدى أفضل 5 جامعات على مستوى العالم، وشهادة من مؤسسة «Cert Nexus» الأميركية المرموقة، التي تقدم شهادات في مجالات التقنيات الناشئة. وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، مدير عام دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، ومحمد سلطان القاضي، العضو المنتدب - مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة. وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة: «إن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها بين دائرة الموارد البشرية، ومكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، تعكس التزامنا الراسخ بتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية ورفع مستوى التعليم والتدريب في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي».  
وأضاف: «نحن ملتزمون بتوفير برامج تطويرية مميزة تعزز من مهارات الخريجين والباحثين عن العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، بهدف تمكينهم من مواكبة التحولات الرقمية الحديثة، وتحقيق التميز في مجالاتهم». 
من جانبه أكد سعادة محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب - مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة، أن البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون مع أكاديمية «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC)، يعتبر مبادرة رائدة تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من اجتياز الاختبارات القياسية للحصول على مؤهلات مهنية عالمية من الجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، بما يمكنهم من ممارسة مهنتهم باحترافية عالية، ووفقاً لأعلى المعايير العالمية، وصولاً إلى تحقيق التميز في الأداء المهني والإبداع القيادي والتنافسية العالمية.
ويمتد البرنامج لمدة 8 أشهر، ويتيح للمشاركين فرصة الحصول على شهادة ممارس ذكاء اصطناعي معتمد (CAIP)، من مؤسسة «Cert Nexus»، وأخرى عبر الإنترنت في تخصص «تعلم الآلة» من جامعة ستانفورد. كما سيتم منح المشاركين فرصة التدريب العملي في إحدى الجهات الحكومية بالإمارة لتطبيق المهارات التي اكتسبوها، ومساعدتهم في العثور على وظائف بعد الانتهاء من البرنامج.

رأس الخيمة
الذكاء الاصطناعي
دائرة الموارد البشرية
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