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علوم الدار

«لولو للصرافة» تحتفل بافتتاح الفرع 100 في الإمارات

خلال الافتتاح (من المصدر)
29 ديسمبر 2023 02:46

دبي (الاتحاد)

احتفلت شركة لولو للصرافة، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية، بفخر بنموها ونجاحها من خلال افتتاح فرع جديد هو رقم 100 في دولة الإمارات، وذلك في Q1 مول، الورقاء، دبي. ويعيد هذا الإنجاز التاريخي التزام الشركة بتعزيز تجربة العملاء وتوسيع نطاق انتشارها في المنطقة، ويرفع عدد الفروع التابعة للولو المالية القابضة إلى 314 حول العالم.
افتتح الفرع الجديد رقم 100 ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند، بدبي، إلى جانب أديب أحمد، المدير العام لشركة لولو المالية القابضة وريتشارد واسون، الرئيس التنفيذي لشركة لولو المالية القابضة بحضور موقر للإدارة العليا للشركة وكبار الشخصيات من القطاع المالي.
وقال ساتيش كومار سيفان، «إن النمو الملحوظ الذي حققته شركة لولو للصرافة هو شهادة على تفانيها في تقديم الخدمات المالية الأساسية. ويعد الفرع رقم 100 خطوة مهمة إلى الأمام، مما يعكس التزام الشركة تجاه المجتمع».
وقال أديب أحمد: «إن التزامنا بالنهج المبني على القيمة واضح في كل جانب من جوانب عملياتنا، مما يضمن أن النزاهة ورضا العملاء هي التي توجه أعمالنا. نحن نعمل بنشاط من أجل الشمول المالي، مع إدراك أهمية الخدمات المالية التي يمكن للجميع الوصول إليها»، ويتماشى هذا الالتزام مع رؤيتنا الأوسع لإحداث تأثير إيجابي على المجتمعات والبيئة مع التركيز على الاستدامة.
ومنذ تأسيسها في عام 2009، والتي تميزت بافتتاح أول مركز لمشاركة العملاء في أبوظبي، شهدت شركة لولو للصرافة تحولاً كبيراً، حيث تطورت لتصبح شركة رائدة متنوعة في صناعة المدفوعات العالمية. وعلى مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، قامت الشركة بتوسيع تواجدها في جميع الإمارات السبع، مما أحدث تأثيراً كبيراً على المشهد المالي.
وقامت الشركة بمعالجة 9.4 مليار دولار أميركي في عام 2023، مستفيدة من شبكة الدفع العالمية الخاصة بها والتي تغطي أكثر من 100 دولة.

الخدمات المالية
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