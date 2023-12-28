«إنترسك دبي» ينطلق 16 يناير

دبي (الاتحاد)

تنطلق في دبي فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض إنترسك، المعرض التجاري الرائد عالمياً للسلامة والأمن والحماية من الحرائق، حيث سيتم تسليط الضوء من خلاله بشكل رئيسي على الابتكار والتعاون الاستراتيجي في قطاع الإطفاء والسلامة.

تُقام دورة اليوبيل الفضي من المعرض برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 يناير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، ومن المتوقع أن تكون هذه الدورة الاستثنائية، التي تنطلق تحت شعار «ربع قرن من ابتكار التكنولوجيا الأمنية» هي الأضخم من نوعها في تاريخ المعرض، مع التركيز بشكل كبير على ابتكارات مكافحة الحرائق والإنقاذ بتعاون وثيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

ووفقاً لشركة «6 دبليو ريسيرتش»، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم سوق نظم ومعدات السلامة من الحرائق في الإمارات العربية المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.0% خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020-2026، حيث تهدف زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي إلى تنويع الاقتصاد، إلى جانب مشاريع البنية التحتية الاجتماعية الجارية مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية البحرية 2030، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي من شأنها تعزيز الطلب على نظم ومعدات السلامة من الحرائق في دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات المقبلة.

وقال جرانت توشتن، مدير مجموعة المعارض لدى شركة ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: «يمثل إنترسك 2024 لحظة محورية حاسمة في تطور تكنولوجيا مكافحة الحرائق والسلامة، حيث تسلط دورة هذا العام من المعرض الضوء على قطاع الإطفاء والإنقاذ، إذ يعد التعاون مع الدفاع المدني بدبي بمثابة شهادة على التزامنا بتعزيز السلامة والأمن الإقليميين، كما يعد النمو والتطور الذي نحققه دليلاً قاطعاً على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي مركز حيوي للمؤسسات العالمية المختصة بمكافحة الحرائق والسلامة والأمن».

يقدم «إنترسك 2024» تجربة غنية بالفعاليات تتضمن برنامج مؤتمرات واسع النطاق وحفل توزيع جوائز إنترسك المرموق، حيث من المقرر أن تشهد هذه الدورة التاريخية من المعرض حضور 1000 عارض من أكثر من 60 دولة، مع مشاركة ما يقرب من 25% منهم للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار إلى أكثر من 45.000 زائر تجاري من جميع أنحاء العالم.

ومن بين القطاعات التي يغطيها المعرض، يبرز قسم الإطفاء والإنقاذ، الذي يضم أكثر من 400 عارض، متوزعين على خمس قاعات بمركز دبي التجاري العالمي، باعتباره القسم الأسرع نمواً في المعرض، ومن الجدير بالذكر أن 70% من قادة القطاع على مستوى العالم سيجتمعون تحت سقف واحد خلال المعرض، مما يمثل فرصة مثالية لعقد الصفقات التجارية في الشرق الأوسط.

تعزيز الحماية من الحرائق

يتناول مؤتمر إنترسك 2024 للإطفاء والإنقاذ، موضوعات مهمة ترسم ملامح القطاع وأحدث تطوراته التي من شأنها تعزيز الحماية من الحرائق والسلامة على مستوى العالم.

وتشمل أبرز المواضيع الرئيسة في المؤتمر كلاً من: التخطيط للاستجابة لحالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق الصناعية، والابتكارات في مجال الحماية من الحرائق.