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صندوق الزكاة يطلق تطبيقه الجديد للهواتف الذكية

مقر صندوق الزكاة في أبوظبي (من المصدر)
29 ديسمبر 2023 02:42

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلق صندوق الزكاة النسخة المطورة من تطبيقه المبتكر «Zakat Fund» والمتوفر حالياً على الهواتف المحمولة بنظامي أندرويد وأبل، وذلك انطلاقاً من التزامه في خدمة فريضة الزكاة، وتسهيل تجربة المتعاملين.
وقد تم تصميم النسخة المطورة من تطبيق «Zakat Fund» لتبسيط تجربة المتعامل سواء كان مزكياً أو مستفتياً أو مستحقاً للزكاة. ويوفر التطبيق خدماته الرقمية على درجة عالية من الأمان بواسطة الدخول الذكي بالهوية الإماراتية «UAE Pass»، والتي من خلالها يستطيع المتعامل الحصول على جميع معاملاته التي أجراها في التطبيق في تبويب «معاملاتي» التي تضمنت الوقت والتاريخ ونوع المعاملات وتفاصيلها. كما يتضمن التطبيق في تصميمه الجديد تمكين المستخدم من ضبط واجهة الاستخدام بما يتوافق مع تفضيلاته من خلال المفضلة وإعدادات الملف الشخصي. كما تم تمكين الخدمات الاستباقية في التطبيق الجديد من خلال خدمة الإشعارات المضمنة.
وقدم التطبيق الجديد للمزكين تجربة سلسلة وآمنة في خدمة دفع الزكاة سواء بالبطاقات الائتمانية أو التحويلات البنكية عبر الربط مع حكومة دبي الذكية، كما قدم التطبيق الجديد للمزكين باقة احتساب الزكاة التي تم فيها إعادة هندسة تجربة المتعامل على أساس تجربة التسوق الشيقة والتي تعتمد على اختيار الحاسبات التي تلائم المتعامل ووضعها في السلة تمهيداً لعملية الدفع النهائي، وتتضمن الباقة احتساب زكاة المال، مروراً بزكاة الذهب والفضة، إلى العمليات الحسابية المتقدمة الموجهة للأنشطة الاستثمارية، بالإضافة إلى زكاة الأنعام، وزكاة الزروع، وبرنامج الإمارات لاحتساب زكاة التمور. كما تتميز كل عملية حسابية بإمكانية تصدير النتائج أو حفظها بصيغة PDF. كما يوفر التطبيق الجديد خدمة سلسلة للمزكين الراغبين بوضع استفساراتهم عبر التطبيق ليتم الرد عليهم عبر البريد الإلكتروني خلال يومي عمل.
ويوفر التطبيق الجديد الفرصة للمستحقين للتمكن من تقديم طلبات الزكاة، وتتبع مسار الطلب في الوقت الفعلي عبر هواتفهم المحمولة بسرعة وسهولة. وميزة الاطلاع على أجندة المشاريع والمستندات المطلوبة لكل مشروع وغيرها الكثير.
رؤية مستقبلية لفريضة شرعية 
قال الدكتور محمد سليمان البلوشي، الأمين العام بالإنابة: «إن خدمة فريضة الزكاة شرف وأمانة وواجب وطني تؤمن به عائلة صندوق الزكاة، وإن التطبيق الذكي الجديد هو ترجمة لرؤية ورسالة الصندوق، واستمراراً للنهج الذي سار عليه الصندوق منذ التأسيس متحلين بالعزيمة والتفاني نحو خدمة الفريضة، وترجمة للشعار الذي اختاره الصندوق لنفسه: رؤية مستقبلية لفريضة شرعية، ونتمنى أن ينال التطبيق استحسان المتعاملين، وأن يكون عوناً لهم في أداء الفريضة».

صندوق الزكاة
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