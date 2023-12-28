«خيرية الشارقة» تفتتح معرض «غيث» بالذيد

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية، صباح أمس، معرضها الخيري الرابع بمركز إكسبو الذيد، بحضور خميس بن سالم السويدي، المستشار بمكتب حاكم الشارقة، وعبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، والدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية في الذيد، وعدد من رؤساء القطاعات ومدراء الإدارات بالجمعية، وأعيان وأهالي المنطقة الوسطى، وبمشاركة عدد من الجهات والدوائر والمؤسسات، والذي استهدف دعم الأسر المتعففة بعدد كبير من المنتجات المنزلية المتنوعة بأسعار رمزية.

وقص خميس بن سالم السويدي شريط افتتاح المعرض، ثم تجول متفقداً أجنحته، وعقب عزف السلام الوطني، والاستماع لآيات من الذكر الحكيم، أدى عدد من تلاميذ مدرسة البردي عرض الفقرة التراثية، ومن ثم ألقى الدكتور محمد بن هويدن الكتبي، مدير إدارة الجمعية في الذيد، كلمته التي أثنى خلالها على دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لمسيرة العمل الخيري في إمارة الشارقة، وأكد أن معرض غيث 4 يفتتح أبوابه ليستقبل الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود الذين يرغبون في شراء ما يلزمهم من الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمشغولات اليدوية بأسعار رمزية، بهدف إعانة هذه الفئات على توفير ما تحتاجه بسعر مخفض في حدود قدراتهم المادية وفتح رافد من روافد الدخل للجمعية لتمويل ودعم مشاريعها المنفذة والتي يستفيد منها قرابة 6000 أسرة، مشيراً إلى أن جميع المواد المعروضة هي تبرعات قدمها المحسنون وأهل الخير، وهي مواد جديدة لم يتم استخدامها من قبل وسوف يتم عرضها خلال المعرض حتى يتمكن ذوو الدخل المحدود من اقتناء كافة متطلباتهم، حيث إن المعرض يتوفر به الكثير من الأغراض المتنوعة بين الملابس الرجالية وللأطفال وأغراض منزلية، كما تقدم الأسر المنتجة بالمعرض عدداً من المستلزمات الغذائية كالوجبات الجاهزة، إلى جانب ورش عمل للعاملات بالغزل والنسيج، وكذلك ورشة تدريب على كيفية الطباعة.

وتابع أن المعرض سوف يستمر في استقبال زواره على مدار ثلاثة أيام، وهو ما يتيح للجميع الحرية الكاملة في اقتناء وشراء ما يرغبون، وذلك في إطار دعم فئة ذوي الدخل المحدود، وإبراز دور الجمعية في المحافظة على البيئة من خلال توجيه المحسنين إلى وضع تبرعاتهم العينية في معرض الجمعية، بما يسهم في دعم المشاريع المنفذة، بدلاً من التخلص من هذه المواد في صناديق النفايات.

وقال: إن المعرض يجسد الفكر الحضاري والنهج الراقي الذي تنتهجه الجمعية في التعاون مع الجهات المختصة بأداء مسؤوليتها المجتمعية في الحفاظ على البيئة نظيفة راقية متحضرة.