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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

شرطة أبوظبي
28 ديسمبر 2023 22:56

دعت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية أثناء تشكل الضباب.
وطلب الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على موقع "إكس"، من "الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".
كما دعت الشرطة السائقين "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".
من جانبه، أصدر المركز تنبيها من الضباب.
وأعلن، في حسابه على منصة إكس"، "تنبيه من الضباب من 00:30، 29 ديسمبر 2023 إلى 10:00، 29 ديسمبر 2023".

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
التنبيهات
الضباب
انخفاض مدى الرؤية الأفقية
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