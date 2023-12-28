تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دعت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الخميس، السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية أثناء تشكل الضباب.

وطلب الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على موقع "إكس"، من "الإخوة السائقين توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب".

كما دعت الشرطة السائقين "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

من جانبه، أصدر المركز تنبيها من الضباب.

وأعلن، في حسابه على منصة إكس"، "تنبيه من الضباب من 00:30، 29 ديسمبر 2023 إلى 10:00، 29 ديسمبر 2023".