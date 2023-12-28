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علوم الدار

150 ناشئاً في ملتقى الناشئة الأول

150 ناشئاً في ملتقى الناشئة الأول
29 ديسمبر 2023 02:46

الشارقة (وام) 

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شارك أكثر من 150 ناشئاً في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً في فعاليات ملتقى مراكز الناشئة الذي نظمته ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين ضمن فعالية «شتاء الناشئة» الذي عقد تحت شعار «حيث تلتقي المغامرة بالمتعة». وركز الملتقى على توظيف طاقات الشباب واستثمار شغفهم بالرياضة والأنشطة الحركية لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تنمية مهارات التواصل الفعّال بين منتسبي جميع مراكز ناشئة الشارقة الثمانية المنتشرة في الإمارة وتعزيز التعاون بينهم وتطوير قدراتهم على العمل الجماعي.
ويُعد الملتقى الذي تنظمه المؤسسة في نسخته الأولى حدثاً فريداً استثنائيا، يضاف إلى سلسلة برامجها المستحدثة التي تتميز بالتنوع والثراء والشمولية بالشكل الذي يسهم في توفير بيئة إماراتية جاذبة محفّزة على الإبداع والابتكار.
وأقيمت فعاليات الملتقى في أجواء تنافسية مفعمة بالنشاط والحيوية حيث اشتمل على مجموعة متنوعة من التحديات وألعاب الذكاء والتحدي الذهني التي تم تصميمها باحترافية لتعزز التنافسية الرياضية بين المشاركين وتسهم في تطوير مهاراتهم البدنية والذهنية.

مراكز الناشئة
الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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