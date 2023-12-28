ورش تعليمية في «إلكترونية الشارقة»

الشارقة (وام)

نظمت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، خلال مشاركتها في مهرجان ضواحي 12 المنعقد حالياً في حديقة القرائن 4، مجموعة من الألعاب الترفيهية وورش العمل التعليمية وأنشطة ومسابقات وجوائز مميزة في إطار حرص الدائرة على المشاركة في الفعاليات المجتمعية التي تسهم في تعزيز التعاون والتكامل وتحقيق الأهداف المشتركة مع جميع الجهات الحكومية في الشارقة.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية حرص الدائرة على المشاركة في مهرجان ضواحي 12 أحد أبرز الفعاليات الترفيهية في المنطقة والذي يعد مهرجاناً ترفيهياً عائلياً يستهدف خلق أجواء مميزة لجميع أفراد الأسرة.

وقال إن الدائرة من خلال مشاركتها في مهرجان ضواحي 12 أكدت التزامها بدعم المبادرات الثقافية والترفيهية التي تعزز قيم الترفيه العائلي وتعمل على تعزيز التواصل الإيجابي في المجتمع.

وقدمت دائرة الحكومة الإلكترونية خلال مهرجان ضواحي 12 عروضاً ترفيهية ثقافية مبتكرة ووفرت ألعاباً تفاعلية وتعليمية خاصة للأطفال، حيث أشاد الحضور الذي توافد بكثافة على منصة الدائرة في المهرجان بالعروض والفعاليات الممتعة معربين عن امتنانهم للأجواء التي سادت وأضافت قيمة إلى تجربتهم.