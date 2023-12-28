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علوم الدار

اختتام المعسكر الشتوي لأطفال الشارقة

اختتام المعسكر الشتوي لأطفال الشارقة
29 ديسمبر 2023 02:46

الشارقة (وام )

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اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين معسكرها الشتوي الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 9 وحتى يوم أمس  28 ديسمبر الحالي في 13 مركزاً من مراكزها المنتشرة على مستوى مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية بمشاركة 2116 طفلاً وطفلة في الفئة العمرية من 6-12 سنة.
وهدف المعسكر إلى توسيع مدارك الأطفال وصقل مواهبهم ومهاراتهم بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم الإبداعية وتحفيزهم على المشاركة واستثمار أوقات فراغهم خلال عطلة الشتاء بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وتضمنت فعاليات الأسبوع الختامي حزمة من البرامج والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية تم تنفيذها بإشراف خبراء ومتخصصين في مجالات مختلفة من أبرزها ورشة «الجولات الفضائية» ضمن مسار العلوم والتكنولوجيا حيث تعرفوا خلالها على أسس استكشاف مجالات علوم الفضاء وتكنولوجيا الروبوتات الفضائية.
وفي مجال المسرح اكتسب المشاركون العديد من المهارات من خلال الورش المتنوعة ومنها ورشة «صناعة الأقنعة» التي عرفتهم على فن صناعة الأقنعة المسرحية وتنمية خيالهم وتقمص الشخصيات وكيفية الأداء والحركة كما تعرف المشاركون على فن صناعة العرائس والقيام بتحريكها أثناء الأداء.
وبهدف تنمية مهارات المنتسبين الإبداعية وزيادة الحصيلة اللغوية لديهم، وكذلك توعيتهم بأهمية القراءة وحب المعرفة من خلال القراءة باللعب التطبيقي مع أقرانهم نفذت الكاتبة ميثاء الخياط ورشة أدبية ضمن ورش مسار الآداب واللغات.
وفي مسار الفنون التشكيلية شارك الأطفال في العديد من ورش الرسم والتلوين والفن التشكيلي ومن أبرزها: ورشة خيالك الفني، والتي هدفت إلى تطوير مهارة التفكير والخيال لدى الأطفال من خلال تدريبهم على التصميم باستخدام الروبوت.

الشارقة
أطفال الشارقة
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
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