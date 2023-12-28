«محمد بن راشد للإسكان» تفوز بجائزة أفضل مركز اتصال

دبي (الاتحاد)

حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جائزة «أفضل مركز اتصال حكومي» في جوائز «إنسايتس» لمراكز الاتصال بالشرق الأوسط لعام 2023، تقديراً لتميزها في خدمة العملاء وابتكاراتها في عمليات مركز الاتصال في بيئة تنافسية ضمت مشاركين من القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك في منطقة الخليج وخارجها، ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة للتطوير المستمر والتحسينات المتواصلة على مركز الاتصال في المؤسسة. وتُكرّم جوائز «إنسايتس» لمراكز الاتصال بالشرق الأوسط سنوياً الأداء المتميز والابتكار في عمليات مراكز الاتصال في الشرق الأوسط. وقد شهدت نسخة هذا العام منافسة قوية تعكس المعايير العالية والتفاني في تقديم الخدمات المتميزة في المنطقة.

وقال محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان: «نؤكد من خلال الجائزة التزامنا بتقديم خدمة عملاء لا مثيل لها. والجهود المستمرة لفريق العمل لمواكبة أهم معايير الابتكار والتميز في عمليات مركز الاتصال في هذا القطاع التنافسي. ونحن نسعى إلى تلبية توقعات المتعاملين، بل وتجاوزها من خلال تقديم خدمات استجابة سريعة وفعالة».