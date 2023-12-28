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علوم الدار

قياس أثر «دليل تصميم الأماكن العامة» في أبوظبي

قياس أثر «دليل تصميم الأماكن العامة» في أبوظبي
29 ديسمبر 2023 02:46

أبوظبي (وام) 

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أجرى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، دراسة شاملة لقياس أثر تطبيق الدليل الإرشادي لتصميم الأماكن العامة على المحاور الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية والأمنية.
وتوصلت الدراسة الميدانية إلى نتائج تؤكد الفاعلية الإيجابية لتطبيق المعايير الموجودة في الدليل، إذ أسهم ذلك في تسهيل العمليات، والإجراءات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي.
وتم من خلال الدراسة تسليط الضوء على دليل تصميم الأماكن العامة الذي يسهم في إنشاء مبادئ تخطيطية وتصميمية تعمل على توفير أماكن عامة حيوية ونابضة بالحياة تشجع على ممارسة الأنشطة الخارجية.
ويقدم الدليل إرشادات للمخططين والمصممين والمشغلين لتطوير مساحات عامة مفتوحة وشوارع تعكس الأهداف الرئيسة له، وتهدف إلى توفير أماكن عامة مريحة وآمنة وجذابة للجميع، وتقديم مجموعة متنوعة من المساحات التي تلبي مجموعة متنوعة من الاستخدامات.
ويهدف الدليل إلى تحقيق الاستدامة، وتعزيز الفوائد الصحية من خلال تحسين المستوى الصحي للأماكن العامة.
وتمحورت الدراسة حول مشروع قائم في مدينة خليفة كمثال عملي، وتضمنت تقييم سهولة وصول سكان المنطقة إلى الحدائق المختلفة، إضافة إلى تحليل تصاميم الحدائق ومساحات الشوارع، وقد أظهرت النتائج تحقيق تحسينات كبيرة في تجربة السكان وسهولة وصولهم إلى المناطق الخضراء والمرافق العامة.
وأكد المجلس استمراره في تحديث الأدلة والمعايير التي تهدف إلى ضمان جودة حياة المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وفقاً لمتطلبات الشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن أمله في أن يستفيد المخططون والمصممون والمشغلون من الدليل لتطوير أماكن عامة مستدامة وصحية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والوصول الشامل لجميع فئات المجتمع.

أبوظبي
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
دائرة البلديات والنقل
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