مؤسسة سلطان بن علي العويس تسجل حضوراً ثقافياً لافتاً

دبي (الاتحاد)

تميزت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بأنشطة نوعية للعام 2023 توزعت على خريطة الاهتمامات الفكرية والفنية والعروض السينمائية والتشكيلية والأمسيات المتنوعة التي استقطبت شريحة كبيرة من المهتمين وأصدقاء المؤسسة، حيث شكلت حضوراً ثقافياً لافتاً وإضافة للمشهد الثقافي المحلي.

وكان للتشكيل نصيب جيد من أنشطة المؤسسة، حيث قدمت معرضاً بعنوان «نسيان» للفنان العراقي علاء بشير، ترافق مع ندوة عن مسيرته الحافلة، ثم معرضاً بعنوان «آيات» للفنان الإيراني وحيد جزايري اشتمل على لوحات لفن الخط، وكان للشباب حضور فاعل من خلال معرض الفنانين الشباب «مراود» والندوة المصاحبة له، وكذلك قدم الفنان السوري المخضرم سعد يكن ندوة بعنوان «أزمة التعبير عن التراث في الفن التشكيلي»، وحقق معرض المبدعين الموهوبين من أصحاب الهمم، بالتعاون مع مركز الفن للجميع (فلج)، حضوراً لافتاً، وأيضاً ترافق مع ندوة عن تجارب أصحاب الهمم في عالم الرسم.

وشكل معرض الخط «حروف ملونة» لنخبة من الخطاطين الإيرانيين إضافة لموسم التشكيل في المؤسسة، وجاء معرض «غدٌ مستدام» ليكمل أهداف ملتقى الاستدامة الثقافية الذي جرى تنظيمه في جامعة زايد، وكان ختام أنشطة المعرض مع معرض «الإمارات في معجم العين» للمصور البحريني عبد الله الخان الذي نظمته المؤسسة احتفاءً باليوم الوطني الـ 52 لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان للأنشطة الثقافية والندوات والأمسيات حضورها الكبير أيضاً.

كما ساهمت أنشطة شهر القراءة في ضم شريحة جديدة من أصدقاء المؤسسة إلى عالم الثقافة. وكان لمشاركة المؤسسة في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب زخمه الثقافي، حيث نظمت المؤسسة جملة من الأنشطة في جناحها بمعرض الكتاب أو في القاعات الرئيسة للمعرض.

سينما ومسرح

ونال نادي العويس السينمائي نصيبه الوافر من الاهتمام، حيث عُرض فيلم «عسل ومطر وغبار» للمخرجة نجوم الغانم، وكذلك فيلم «حجر الرحى» للمخرج ناصر الظاهري، وفيلم «ساير الجنة» للمخرج سعيد سالمين المري. ونظمت المؤسسة عدة عروض موسيقية واستعراضية، واختتمت الأنشطة الفنية والموسيقية بحفل كبير لفرقة الإمارات الموسيقية، بالتعاون مع وزارة الثقافة، والتي يشرف عليها الفنان عيد الفرج.