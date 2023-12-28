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علوم الدار

مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يقدم تجارب مستدامة

مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء يقدم تجارب مستدامة
29 ديسمبر 2023 02:46

أبوظبي (الاتحاد) 

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يستقبل مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء في مدينة العين زواره بباقة تجارب متنوعة تركز على التوعية بصون الطبيعة والحفاظ على البيئة واستدامة الموارد، ما يتماشى مع الجهود البيئية المبذولة. وتتميز تجارب المركز بالجولات التوعوية التي تشمل معارضه، بما فيها جولة على «نهج زايد»، وهي جولة حول حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، تظهر جهوده وإنجازاته البيئية من خلال أسلوب قصصي من التاريخ المروي لشخصيات عاصرت المغفور له. ويقدم المركز جولة «فن عمارة»، التي تركز على تفاصيل تصميم المبنى المستلهمة من طبيعة إمارة أبوظبي، وجولة «تراثنا هويتنا».
ويعرض المركز باقة أفلام وثائقية وبيئية تسلط الضوء على بيئة الإمارات الصحراوية، أبرزها فيلم «رؤية الصحراء»، مدته 13 دقيقة ويعرض على واحدة من أكبر الشاشات السينمائية على مستوى إمارة أبوظبي، وهو عمل إبداعي يصوِّر كفاح الأجداد في حياة الصحراء القاسية وكيف تعايشوا معها.
ويُعتبر مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء أيقونة الاستدامة والمعرفة لحديقة الحيوانات بالعين، حيث تم تأسيسه تكريماً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولجهوده في صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية. وحصل المركز على شهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة من مجلس المباني الخضراء بالولايات المتحدة الأميركية، وشهادة استدامة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات بأعلى مستوى 5 لآلئ. ويضم المركز 5 معارض تفاعلية: قاعة تكريم الشيخ زايد، معرض صحراء أبوظبي عبر الزمن، معرض عالم أبوظبي الحي، ومعرض أهل الصحراء، ومعرض نظرة نحو المستقبل.

مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء
العين
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