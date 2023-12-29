شرطة أبوظبي: منع دخول الشاحنات والحافلات في رأس السنة الميلادية

أعلنت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز النقل المتكامل منع حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة وحافلات نقل العمال في جميع الطرق والشوارع في جزيرة أبوظبي بما في ذلك المداخل وتشمل “جسر الشيخ زايد وجسر الشيخ خليفة وجسر مصفح وجسر المقطع” تزامنًا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأوضحت أن فترة تطبيق قرار المنع ستبدأ من الساعة 7:00 صباحاً من يوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023 ولغاية الساعة 7:00 صباحاً من يوم الإثنين 1 يناير 2024 ويستثنى من قرار المنع مركبات شركات النظافة العامة ومركبات الدعم اللوجستي.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر الدوريات المرورية على الطرق كافة وتكثيف الرقابة المرورية من خلال الأنظمة الذكية بهدف توفير الانسيابية المرورية ودعت السائقين عموماً إلى التعاون في تعزيز جهود توفير السلامة المرورية من خلال الالتزام بالقوانين المرورية.