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رئيس الدولة يمنح سفير نيجيريا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى

رئيس الدولة يمنح سفير نيجيريا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
29 ديسمبر 2023 14:02

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سعادة محمد دانسانتا ريمي، سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات.

وقلّد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، خلال لقاء جرى في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، سعادة السفير وسام الاستقلال، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع نيجيريا في جميع المجالات، وأثنى على دور سعادته في توطيد العلاقات الثنائية خلال سنوات عمله في الدولة، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله.

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من جانبه، أعرب سعادة محمد دانسانتا ريمي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي، كما أشاد بمستوى التقدم الذي شهدته علاقات البلدين.وتقدم سعادته بالشكر إلى جميع الجهات في دولة الإمارات لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
نيجيريا
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