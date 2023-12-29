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وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى الناس في مصر ويهدي المرضى "آيباد"

وفد الهلال الأحمر الإماراتي يتفقد مستشفى الناس في مصر ويهدي المرضى "آيباد"
29 ديسمبر 2023 14:39

زار وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المشارك في ماراثون زايد الخيري، الذي سيقام يوم غد في جمهورية مصر العربية، مستشفى الناس الخيري للأطفال، وهو أكبر مستشفى لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي بالمجان في إفريقيا والشرق الأوسط، بهدف الاطلاع على الخدمات التي يقدمها المستشفى، وبحث احتياجاته من الأدوية والأجهزة والطواقم الطبية وسبل وإمكانات تقديم الدعم الذي يحتاج إليه، إلى جانب تفقد الأطفال المرضى وإدخال السرور على قلوبهم.

وتجوّل وفد الهيئة برئاسة عبيد البلوشي، مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، في العديد من أقسام المستشفى، وزار العديد من العنابر؛ حيث أهدى الأطفال أجهزة "آيباد"، إلى جانب تفقد أقسام الطوارئ، وغرف العمليات، وسير العمليات العلاجية للمرضى.

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وأكد البلوشي أن الزيارة تأتي تيمنا بالمبادئ والقيم التي يؤكد عليها على الدوام، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز دور دولة الإمارات في ساحات العطاء الإنساني، والإسهام في تخفيف وطأة المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.

وتأتي مشاركة هيئة الهلال الأحمر في فعاليات النسخة الثامنة لماراثون الشيخ زايد في العاصمة الإدارية الجديدة بجمهورية مصر العربية، والذي سيخصص ريعه لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وإطلاق عدد من المبادرات الإنسانية، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

المصدر: وام
الإمارات
الهلال الأحمر الإماراتي
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