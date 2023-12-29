السبت 30 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

أبوظبي
29 ديسمبر 2023 18:22

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
 الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 04:57 والجزر الأول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:41.في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.

 

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
المصدر: وام
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
الأخبار العالمية
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
اليوم 15:57
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
الرياضة
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
اليوم 15:26
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
علوم الدار
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
اليوم 15:19
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
الرياضة
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
اليوم 15:15
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
الأخبار العالمية
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©