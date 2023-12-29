طقس صحو إلى غائم جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 04:57 والجزر الأول عند الساعة 08:15 والجزر الثاني عند الساعة 21:41.في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والجزر الثاني عند الساعة 06:36.