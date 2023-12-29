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مجلس الأمن يعتمد قراراً صاغته الإمارات واليابان بشأن أفغانستان

جلسة مجلس الأمن بشأن أفغانستان
29 ديسمبر 2023 20:58

اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، القرار رقم 2721 الذي صاغته دولة الإمارات واليابان، بشأن أفغانستان.
وكتبت بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "اعتمد مجلس الأمن اليوم قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبيَّـنة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم".
وأضافت البعثة، في تدوينتها "يؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية".
وقالت معالي السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة "عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، أكدت دولة الإمارات أن قرار اليوم يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة". 
ونقل حساب البعثة عن نسيبة قولها "أعربت الدولة عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل. وسنواصل جهودنا لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغييرٍ إيجابي للشعب الأفغاني".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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