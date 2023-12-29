«تميز وجاهزية» في «إصلاحية دبي»

دبي (الاتحاد)

شهد العميد مروان عبدالكريم جلفار، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، بحضور العقيد عبدالله الخضر، ومديري الإدارات الفرعية، انطلاق مبادرة «تميز وجاهزية»، الهادفة إلى ضمان استدامة جاهزية موظفي الإدارة العامة عبر برامج تخصصية منتظمة.

وقال العميد مروان، إن هذه المبادرة تؤكد التزامنا في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على التمتع بلياقة بدنية وذهنية عالية، واتباع أنظمة غذائية ونمط حياة صحي، خاصة أن طبيعة العمل الشرطي والأمني تتطلب عملاً وأداء احترافياً، نظراً للواجبات والمهام المنوطة بأفراد الشرطة والضباط، الأمر الذي يُحتم عليهم المحافظة على الجاهزية البدنية والذهنية عالية، عبر برامج ودورات تخصصية متقدمة طوال العام.

وأكد العميد أن هذه المبادرة تساهم في دعم أهداف مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بمتابعة الجاهزية البدنية وجودة الحياة لمرتب شرطة دبي، والاهتمام بتوفير بيئة برامجية مستدامة لتحقيق هذه الأهداف.

أنشطة وتدريبات

تضمنت المبادرة ممارسة عدد من الأنشطة والتدريبات الرياضية، إلى جانب محاضرة صحية ألقاها الدكتور عثمان محمد، وأخرى حول اللياقة البدنية ألقاها المدرب رادوكو دوفجانيوك. كما تضمنت المبادرة سحوبات على 13 جائزة بين الموظفين.

وتوجه العميد بالشكر إلى اللجنة المنظمة، والشركاء ممثلين في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والمركز الصحي لشرطة دبي.