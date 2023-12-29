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«النقل المتكامل» يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة

«النقل المتكامل» يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة
30 ديسمبر 2023 01:17

أبوظبي (وام)

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أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين وساعات تطبيق رسوم المواقف ونظام «درب» للتعرفة المرورية ومواعيد عمل حافلات النقل العام خلال عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2024 التي تصادف يوم الاثنين المقبل.
وأوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
وذكر المركز أنه يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae، وتطبيقي «درب» و«دربي» للهواتف الذكية، ومنصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وقال المركز: إن رسوم المواقف السطحية ستكون مجانية يوم الاثنين أول يناير 2024، على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الثلاثاء في 2 يناير 2024 بدءاً من الساعة 8 صباحاً، كما ستكون رسوم الوقوف في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 مجانية خلال العطلة الرسمية.
وفي هذا السياق، نوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.
وأعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال العطلة يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف تطبيق التعرفة يوم الثلاثاء 2 يناير 2024، في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.
وفي ما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز أن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع زيادة عدد الرحلات بين مدينة أبوظبي وضواحيها وبين مدينة أبوظبي وإمارات الدولة. وتلبية للإقبال المتزايد المتوقع من الجمهور على زيارة مهرجان الشيخ زايد، سيقوم المركز بمضاعفة عدد رحلات الخدمة المجانية رقم 408 التي تخدم المهرجان.
ولفت المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على مواعيد عمل الحافلات وخدمات النقل العام، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي وخرائط جوجل.

النقل المتكامل
رأس السنة
دائرة البلديات والنقل
درب التبانة
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