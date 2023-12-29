«نقل عجمان» تزيد الرحلات خلال العطلة

عجمان (الاتحاد)

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن خطتها لعطلة رأس السنة الميلادية الجديدة، لتغطية الطلب المتزايد على حافلات النقل العام في الإجازات الرسمية والمناسبات المختلفة، من خلال توسعة الطاقة الاستيعابية لمنظومة النقل ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بعجمان، إنه سيتم إضافة حافلات نقل وزيادة رحلات للخطوط الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى زيادة عدد سائقي الاحتياط في المحطات في القترة الصباحية والمسائية. وأضاف أنه تم زيادة عدد الحافلات على الخطوط الداخلية والخارجية، لضمان توفير وسائل نقل للمستخدمين، خلال إجازة رأس السنة، وتضم الخطوط الداخلية الجرف والصناعية والحميدية، لافتاً إلى أن رحلات الحافلات الإضافية تبدأ من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الحادية عشرة ليلاً.