«مركز المرونة» يناقش تنسيق الأدوار في الأزمات

دبي (الاتحاد)

عقد مركز المرونة في شرطة دبي لقاءً مع مديري الأزمات والكوارث في إمارة دبي، بهدف مناقشة التحديات وفرص التحسين، وتوحيد وتنسيق الأدوار والجهود أثناء الأزمات الطارئة، والتعامل معها من خلال تحقيق زمن استجابة سريع. وترأس اللقاء العميد خبير أحمد بورقيبة بحضور 22 شريكاً من مختلف الجهات الحكومية في دبي، وتناول 3 محاور رئيسة، الأول التحديات التي يتم مواجهتها في الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والثاني التحديات في مرحلة الاستعداد والجاهزية، وأخيراً الاقتراحات والتوصيات لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات العالمية والدروس المستفادة منها. وأكد العميد بورقيبة أن حكومة دبي حرصت على جعل مدينة دبي من المدن المرنة التي تتعامل مع الأحداث المختلفة غير المتوقعة بكل مرونة، والتكيف مع مختلف الظروف والأزمات، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات تسهم في الخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع نوعية داعمة لتوجهات القيادة من خلال تحديد المخاطر، والقدرة على توقعها والتعامل معها ضمن الوقت المناسب وبطرقة فعالة تضمن استمرار الجهود والأعمال لديها. وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت بصورة عامة ودبي على وجه الخصوص التعامل مع أزمة تفشي جائحة كورونا، عبر تعاملها بمرونة، نتيجة الاستعداد المسبق لرصد مثل هذه الأخطار التي تهدد صحة وسلامة أفراد المجتمع، ووضع الخطط لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره، والقيام بتوزيع المهام والمسؤوليات بحرفية عالية، وتدريب الفرق المعنية لمواجهة الخطر وقت حدوثه، حتى أصبحت من أوّل الدول التي تواجه الجائحة بحرفية وفعالية عبر مبادرات ابتكارية، أدت إلى السيطرة على انتشارها، مع ضمان استمرارية الأعمال في المؤسسات بما تمتلكه من بنية تحتية مرنة سمحت بالعمل عن بعد، والتعلم عن بعد، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، بما يتناسب مع معايير إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030. وبين أن اللقاءات المقبلة ستشهد إشراك القطاع الخاص فيها بهدف الاطلاع على الممارسات المختلفة والتحديات والمقترحات التي تسهم في تطوير منظومة التعامل مع الأزمات المختلفة، إلى جانب مناقشة مواضيع عدة تتعلق بالأزمات المختلفة في القطاع الخاص.