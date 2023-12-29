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«بيئة أبوظبي» تؤهل 20 شاباً في «مرشد»

مشاركون في برنامج المراقب البيئي (من المصدر)
30 ديسمبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد) 

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ضمن مشاركتهم في برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد» الذي أطلقته هيئة البيئة في أبوظبي، تولى 20 شاباً تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً دور «المراقب البيئي» ضمن الدفعة الثانية من البرنامج، حيث أمضوا أربعة أيام في جمع البيانات ومراقبة البيئة الطبيعية لمنتزه قرم الجبيل، تأكيداً منهم على الالتزام التام تجاه حماية النظم البيئية، وتحقيق الريادة البيئية في عملهم.  وقدم برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»، خلال دورته الحالية، تدريباً عملياً مكثفاً للمبتدئين لمدة خمسة أيام، يعزز من معرفة الشباب في مجال التنوع البيولوجي البحري، ويساعدهم على المساهمة بفاعلية في الحفاظ على النظم البيئية، ويكسبهم المزيد من الخبرات والمهارات الأساسية، ويساعدهم على المساهمة بفاعلية في الحفاظ على النظم البيئية. كما يضمن البرنامج المكثف تدريب المشاركين على الأدوار والمسؤوليات المتعددة للمراقب البيئي، ومن ضمنها المرشد البيئي، ومساعد الزوار، والمفتش، والمراقب، والباحث، ومعد التقارير من خلال أنشطة متنوعة تشمل مراقبة الطيور، والمشاركة في الدوريات، وعمليات البحث، واكتساب الخبرات من الدروس التي يقدمها الخبراء في هذا المجال.

أبوظبي
هيئة البيئة
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