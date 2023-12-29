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علوم الدار

تفاهم بين «تنمية الموارد البشرية دبي» ومجموعة القرق

تفاهم بين «تنمية الموارد البشرية دبي» ومجموعة القرق
30 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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وقّع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومجموعة عيسى صالح القرق مذكرة تفاهم لدعم جهود التوطين في إمارة دبي، وللمساهمة في تحقيق مستهدفات دمج وإشراك المواطنين الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، مع دعم جهود تطوير وتنمية وتوظيف رأس المال البشري الإماراتي في القطاع الخاص. 
ووقّع المذكرة في مقر المجلس عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وعن مجموعة عيسى صالح القرق، عيسى فريد القرق الرئيس التنفيذي للمجموعة. 
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: «الشركات العائلية الإماراتية كانت ولاتزال واحدة من الدعائم الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وفي مجال التوطين تعتبر هذه الشركات شهادة حية على قصص نجاح المواطنين في القطاع الخاص، ولذلك حرصنا في المجلس على هذه الشراكة مع مجموعة عيسى صالح القرق ليساهموا عبر خبراتهم المتنوعة والثرية في مختلف مجالات عملهم في منح المواطنين فرصاً مهنية نوعية تُسهم في مستقبل القطاع الخاص وتوطينه في الإمارات وتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة للتوطين». وأضاف: «نشكر مجموعة عيسى صالح القرق على هذه الشراكة التي ستسهم في بناء مستقبل مهني للمواطنين في قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والتشييد والصناعة والعقارات والمساهمة في بناء مستقبل الإمارات بما ينسجم والخطط الاستراتيجية لدولتنا». وقال عيسى فريد القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق.: «إن الدعم الذي يقدمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في ملف التوطين قد فاق التوقعات، وأثر بشكل مباشر على أعداد المواهب الإماراتية التي تلتحق بالقطاع الخاص، فلطالما كانت مجموعة عيسى صالح القرق بيئة جاذبة لهم، ولكن من خلال الشراكة مع المجلس والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال فسوف نتمكن من تحقيق مستهدفات التوطين للمجموعة بطريقة سلسة وفعالة». 

الموارد البشرية
الإمارات
التوطين
دبي
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