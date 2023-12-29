14 ألف مشارك في فعاليات جمعية أم المؤمنين

عجمان (وام)

نظمت جمعية أم المؤمنين 183 فعالية حضورية وافتراضية في عام 2023 مستقطبة 14362 مشاركاً، حيث شملت محاضرات وورشاً تدريبية ودورات مهنية ومعارض وملتقيات تناولت كل المجالات الصحية والاجتماعية والتكنولوجية والرياضية وغيرها.

وقالت أسماء شهداد، المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين، إن استراتيجية الجمعية تتماشى مع الرؤية التنموية لقيادتنا الحكيمة، بما يضمن توسيع نطاق فعالياتها ومشاركاتها التي تستهدف كل أطياف المجتمع، لإحداث التنمية الفكرية ومواكبة متغيرات العصر.

من جانبها، قالت موزة الكتبي، مديرة مركز مودة الأسري، التابع للجمعية والمختص في الحفاظ على كيان الأسرة، إن المركز قدم خلال عام 2023 أكثر من 131 استشارة أسرية، تنوعت بين المجالات التربوية والزوجية والاجتماعية الذاتية، وأكدت أن المركز يعمل وفقاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة الجمعية، الداعية إلى تكثيف الجهود التي من شأنها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تمكين قيمة الاستقرار الأسري، مشيرة إلى أن المركز ناقش من خلال 12 جلسة على مدار العام مواضيع أسرية واجتماعية وزوجية ونفسية.