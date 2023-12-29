السبت 30 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

14 ألف مشارك في فعاليات جمعية أم المؤمنين

14 ألف مشارك في فعاليات جمعية أم المؤمنين
30 ديسمبر 2023 01:17

عجمان (وام)

نظمت جمعية أم المؤمنين 183 فعالية حضورية وافتراضية في عام 2023 مستقطبة 14362 مشاركاً، حيث شملت محاضرات وورشاً تدريبية ودورات مهنية ومعارض وملتقيات تناولت كل المجالات الصحية والاجتماعية والتكنولوجية والرياضية وغيرها.
وقالت أسماء شهداد، المدير التنفيذي لجمعية أم المؤمنين، إن استراتيجية الجمعية تتماشى مع الرؤية التنموية لقيادتنا الحكيمة، بما يضمن توسيع نطاق فعالياتها ومشاركاتها التي تستهدف كل أطياف المجتمع، لإحداث التنمية الفكرية ومواكبة متغيرات العصر.
من جانبها، قالت موزة الكتبي، مديرة مركز مودة الأسري، التابع للجمعية والمختص في الحفاظ على كيان الأسرة، إن المركز قدم خلال عام 2023 أكثر من 131 استشارة أسرية، تنوعت بين المجالات التربوية والزوجية والاجتماعية الذاتية، وأكدت أن المركز يعمل وفقاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة الجمعية، الداعية إلى تكثيف الجهود التي من شأنها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تمكين قيمة الاستقرار الأسري، مشيرة إلى أن المركز ناقش من خلال 12 جلسة على مدار العام مواضيع أسرية واجتماعية وزوجية ونفسية.

جمعية أم المؤمنين
آخر الأخبار
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
الأخبار العالمية
المئات غير قادرين على العودة إلى منازلهم بسبب الفيضانات في ألمانيا
اليوم 15:57
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
الرياضة
الاتحاد يمنح بنزيمة إجازة 3 أيام لـ «ظروف خاصة»
اليوم 15:26
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
علوم الدار
الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
اليوم 15:19
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
الرياضة
لوريس يُنهي عقده مع توتنهام
اليوم 15:15
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
الأخبار العالمية
إضراب يجبر "جيت ستار" اليابانية على مواصلة إلغاء الرحلات
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©