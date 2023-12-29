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شرطة عجمان تناقش «مؤشر الإنتاجية»

اجتماع اللجنة العليا لشرطة عجمان (من المصدر)
30 ديسمبر 2023 01:17

عجمان (الاتحاد) 

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ترأس العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور أعضاء اللجنة من المديرين العامين، ومديري الإدارات ورؤساء المراكز بالشرطة.
وأثنى العميد خالد النعيمي على الجهود المبذولة في تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال تنفيذ المبادرات، ودعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تحقق أفضل مستويات جودة الحياة.
وبدأ الاجتماع باستعراض ومناقشة نتائج مؤشرات قياس الأداء والإنتاجية في مراكز الشرطة الشاملة، ومراكز الشرطة الخارجية، كما تم عرض تقرير المخالفات والحوادث المرورية، ودوافع ارتكاب المخالفات ومسببات الحوادث المرورية الواقعة والبحث في السبل الحديثة للحد منها.

عجمان
شرطة عجمان
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