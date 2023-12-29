هزاع بن زايد ينعى خلفان مطر الرميثي

أبوظبي (الاتحاد)

نعى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، الفريق خلفان بن مطر الرميثي، الذي وافته المنية أمس الأول، بعد مسيرة عطاء زاخرة بالإنجازات في خدمة الوطن، حيث يعد الفقيد أحد رجال الدولة الأوفياء الذين ساهموا في مسيرة الدولة ونهضتها.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، على «منصة إكس»، أمس: «نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة برحيل الفريق خلفان بن مطر الرميثي، أحد رجال الدولة الأوفياء ممن خدموا الوطن بإخلاص وعطاء وساهموا في مسيرته ونهضته، سائلين المولى الرحمة والغفران للفقيد وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».