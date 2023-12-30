الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية

انتخب المجلس العربي لاختصاص الأمراض الجلدية، التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور إبراهيم كلداري أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في الإمارات رئيسا للمجلس، ووزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور عبدالوهاب الفوزان نائباً للرئيس لمدة أربع سنوات.

كما انتخب المجلس، الأعضاء الجدد للجان الفرعية، وتم انتخاب 3 أعضاء إماراتيين في لجان المجلس، هم: الدكتور أيمن النعيم استشاري الأمراض الجلدية عضوا في لجنة تجميل الجلد، والدكتورة علياء المعلا استشارية الأمراض الجلدية في لجنة التدريب، والدكتورة فاطمة البريكي استشارية الأمراض الجلدية في لجنة التطوير المهني.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المجلس في العاصمة الأردنية "عمّان"، بحضور ممثلين عن الدول العربية، والذي تم خلاله إعادة تشكيل لجان المجلس العلمية المختلفة " لجنة البورد العربي، ولجنة التدريب والتوصيف، ولجنة التجميل، ولجنة التطوير المهني.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، سبل الارتقاء باختصاص الجلدية في الوطن العربي.