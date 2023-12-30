الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية

الإماراتي إبراهيم كلداري رئيسا للمجلس العربي لاختصاص الجلدية
30 ديسمبر 2023 15:19

انتخب المجلس العربي لاختصاص الأمراض الجلدية، التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور إبراهيم كلداري أستاذ واستشاري الأمراض الجلدية في الإمارات رئيسا للمجلس، ووزير الصحة الكويتي الأسبق الدكتور عبدالوهاب الفوزان نائباً للرئيس لمدة أربع سنوات.

كما انتخب المجلس، الأعضاء الجدد للجان الفرعية، وتم انتخاب 3 أعضاء إماراتيين في لجان المجلس، هم: الدكتور أيمن النعيم استشاري الأمراض الجلدية عضوا في لجنة تجميل الجلد، والدكتورة علياء المعلا استشارية الأمراض الجلدية في لجنة التدريب، والدكتورة فاطمة البريكي استشارية الأمراض الجلدية في لجنة التطوير المهني.

أخبار ذات صلة
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المجلس في العاصمة الأردنية "عمّان"، بحضور ممثلين عن الدول العربية، والذي تم خلاله إعادة تشكيل لجان المجلس العلمية المختلفة " لجنة البورد العربي، ولجنة التدريب والتوصيف، ولجنة التجميل، ولجنة التطوير المهني.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، سبل الارتقاء باختصاص الجلدية في الوطن العربي.

المصدر: وام
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©