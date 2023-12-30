شرطة أبوظبي تحدد طرق الوصول إلى مهرجان الشيخ زايد للاحتفال برأس السنة

حددت شرطة أبوظبي واللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد طرق الوصول من أبوظبي ودبي والعين إلى مهرجان الشيخ زايد للاحتفال برأس السنة الميلادية 2024م .

كما ودعت شرطة أبوظبي السائقين الالتزام بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة.