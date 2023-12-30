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شرطة أبوظبي تحدد طرق الوصول إلى مهرجان الشيخ زايد للاحتفال برأس السنة

شرطة أبوظبي تحدد طرق الوصول إلى مهرجان الشيخ زايد للاحتفال برأس السنة
30 ديسمبر 2023 13:42

حددت شرطة أبوظبي واللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد طرق الوصول من أبوظبي ودبي والعين إلى مهرجان الشيخ زايد للاحتفال برأس السنة الميلادية 2024م .

كما ودعت شرطة أبوظبي السائقين الالتزام بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
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