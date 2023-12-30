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الإمارات تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق

الإمارات تواصل جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق
30 ديسمبر 2023 14:44

تواصل  دولة ‎الإمارات جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الايواء. 

ونشرت وزارة الخارجية في منشور عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «تواصل دولة ‎الإمارات جهودها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق في المجال الصحي والغذائي وتوفير المياه النظيفة ومواد الايواء».

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وأضافت:  «كما تعمل الدولة مع الشركاء الدوليين على ضمان ممرات إنسانية آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات، إلى جانب اتصالاتها الحثيثة لوقف التصعيد وتوفير الحماية الفورية للمدنيين».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
قطاع غزة
وزارة الخارجية
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